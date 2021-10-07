إعلام: إنذار القنبلة على متن طائرة خطوط الجزيرة الكويتية كاذب

دبي - محمود عبدالرازق - وكانت وسائل إغلام تركية قد ذكرت أن طائرة تابعة للجزيرة كانت تحلق من الكويت هبطت في طرابزون في شمال شرق تركيا، بعد الإبلاغ عن قنبلة على متنها.

وأكدت شركة الطيران الكويتية الخاصة لـ"العربية" أن التهديد بوجود قنبلة دفع طائرة ركاب تابعة لشركة طيران الجزيرة لهبوط اضطراري في مطار طرابزون بتركيا يوم الخميس كان بمثابة إنذار كاذب.

بعد فترة وجيزة من الحادث، أعلنت خطوط الجزيرة عبر موقعها في تويتر أن جميع عملياتها عادت إلى طبيعتها.

وتلقى طيران الجزيرة، في وقت سابق اليوم، اتصالاً يشير إلى وضع أمني محتمل. وقد أوضحت شركة الطيران في بيان نُشر على تويتر: "تم تقييم هذا الاتصال واعتباره غير موثوق به".

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