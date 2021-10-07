شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه عاجل من التعليم بشأن الزي الرسمي في الجامعات والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدرت وزارة التعليم، توجيها عاجلا إلى كافة الجامعات الحكومية، بشأن التزام الطلاب بالزي الرسمي خلال فترة تواجدهم في الدوام الدراسي داخل الجامعة.
وفي خطاب وجهه وكيل الوزارة للتعليم الجامعي إلى جميع الجامعات الحكومية، أكد على ضرورة حث طلاب الجامعات على الالتزام بالزي الرسمي السعودي أثناء تواجدهم في الجامعة وحضور المحاضرات، بحسب “عكاظ”.
وشدد في خطابه، على ضرورة الالتزام بالزي الرسمي في جميع أقسام الجامعة. يذكر أن عدداً من الجامعات لا تلزم طلابها بالزي السعودي الرسمي، بل إن بعضها لم تضف ذلك في لوائحها الخاصة بانضباط الطلاب، إلا أن هذا القرار سيلزمهم بتطبيق ذلك وحث الطلاب عليه.
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