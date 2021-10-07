أكبر حصيلة إصابات يومية في 2021 في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت روسيا، الخميس، عن تسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية هذا العام بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكرت السلطات الرسمية أنه تم تسجيل 27550 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 وهو أعلى عدد من الإصابات اليومية المسجلة هذا العام وسط موجة تفشي دفعت المسؤولين لحث الناس على تلقي اللقاحات.

وقال فريق العمل الحكومة المعني بمكافحة فيروس كورونا إنه سجل 924 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقتربا من أعلى حصيلة يومية للوفيات سجلت منذ بداية الجائحة.