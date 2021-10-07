شركة مايكروسوفت تطلق ويندوز 11.. إليك المميزات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلقت مايكروسوفت ويندوز 11 وهو أول تحديث رئيسي لنظامها خلال 6 سنوات ولكنه لن يتسنى للجميع الحصول على التحديث بشكل فوري.



وبدأ توفير نسخة ويندز 11 منذ الثلاثاء الماضي حيث يمكن لمستخدمين ويندز الحاليين تحميله كترقية مجانية وذلك بحسب عمر أجهزتهم ووضعه.

كانت مايكروسوفت أوضحت في وقت سابق أن نهجها "التدريجي والمدروس" لتقديم نظام التشغيل الجديد سيبدأ مع أجهزة الكمبيوتر الشخصية التي تعمل بنظام ويندوز 10 وأجهزة الكمبيوتر التي تأتي محملة مسبقًا بنظام ويندز حيث سيتم إبلاغ المستخدمين المؤهلين للتحديث الجديد متوقعة أن تكتمل عمليات التحديث لدى المستخدمين المؤهلين للنسخة الحديثة بحلول منتصف عام 2022.

وبرغم أن التحديث ليس به تغير جوهري كما هو الحال في التغييرات التي شهدتها نسخ ويندوز من 8 إلى 10 فأن ويندوز 11 يتميز بعدد من التغييرات الملحوظة في التصميم بما في ذلك واجهة جديدة تعمل على خلق "إحساس بالهدوء والسهولة". فقائمة ابدأ الجديدة تعرض الملفات التي تم فتحها مؤخرا بغض النظر عن الجهاز الذي تم استخدامه.

كما أن أدوات التخصيص الجديدة تم ربطها بالذكاء الاصطناعي بشكل يمنح طريقة أسرع للوصول إلى التطبيقات.

وتهدف التحديثات الأخرى ضممن ويندوز 11 إلى توفير المزيد من المرونة، مثل المزيد من أدوات المهام المتعددة، ودعم تطبيقات الأندورويد للأجهزة المحمولة في متجر التطبيقات الجديد، والتكامل مع مايكروسوفت تيمز (Microsoft Teams)، وتطبيق الدردشة في مكان العمل ومؤتمرات الفيديو.

وعلى عكس آبل، التي تكشف عن نظام تشغيل جديد لأجهزة كمبيوتر ماك الخاصة بها كل عام، تتبع مايكروسوفت نهجا متدرجا.

ويعتقد خبراء التكنولوجيا إن التحديث الأخير لن يكون "ثوريًا ، لكنه سيفعل ما يكفي لإرضاء قاعدة المستخدمين الهائلة لهذا النظام، فوفقا لشركة مايكروسوفت فإن ويندوز 10 يعمل على حوالي 1.3 مليار جهاز في جميع أنحاء العالم.