وكالة: جنرال سوفيتي وراء اختيار يوم الغفران لبدء حرب أكتوبر

دبي - محمود عبدالرازق - ويعتبر اختيار هذا اليوم الموافق للسبت، المعروف عند اليهود بالعبرية بـ "يوم كيبور"، أي الغفران، ووافق وقتها العاشر من شهر رمضان، أحد عناصر المفاجأة التي أربكت إسرائيل في الأيام الأولى للحرب.

وتبين الوثائق، حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي نيوز عربية"، أيضا، أن حجم الدعم السوفيتي لمصر وسوريا "قبل الحرب وخلالها" كان أكبر بكثير مما يُعتقد.

بعد شهور قليلة من انتهاء الحرب، أجرى حلف الناتو دراسة لها بهدف استخلاص الدروس تحسبا لاندلاع صراع عسكري مع دول حلف وارسو في ذلك الوقت، بقيادة الاتحاد السوفيتي، على المسرح الأوروبي.

وكلفت قيادة الناتو لمنطقة وسط أوروبا، التي كانت تحت رئاسة بريطانيا ومقرها ألمانيا، وإدارة الاستخبارات في المنطقة نفسها بإجراء الدراسة.