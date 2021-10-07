شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى لليبيا يطالب لجنة "5+5" بضرورة وضع خطة شاملة لانسحاب القوات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، يان كوبيش، أعضاء اللجنة العسكرية "5+5"، بضرورة وضع خطة شاملة لانسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا .

وقال كوبيش خلال كلمته في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة "5+5"، أمس الأربعاء، في جنيف، وفقا لوكالة الأنباء الليبية ،لمناقشة وضع خطة عمل شاملة لانسحاب المرتزقة، والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا،إن مهمة اللجنة أكبر من جوانبها العسكرية والأمنية، مهمتها لها تأثير مباشر على مجمل التطورات في البلاد، وعلى استعادة ليبيا سيادتها واستقرارها وأمنها ووحدتها ، فالجميع يدرك مدى أهمية هذا الاجتماع الذي ينعقد من أجل ليبيا؛ كما يدرك أيضاً أنكم إذا تمكنتم من التوافق والاتفاق على خطة العمل هذه، فإنكم تبعثون رسالة، ليس فقط إلى القادة السياسيين والمؤسسات في الدولة، بل هي أيضاً رسالة أمل لشعب ليبيا بأنه يمكن إحراز تقدم، بما في ذلك المضي نحو الانتخابات التي يتوقع أن تُحدث تغييراً في جميع مؤسسات وسلطات البلاد بناء على شرعية شعبية متينة . "

وأشار مبعوث الأمم المتحدة إلى أن الموضوع معقد، فهو ليس مصدر قلق لليبيا فحسب، بل وأيضاً مبعث انشغال لدول المنطقة وللمجتمع الدولي،مضيفا أن الأمم المتحدة تقف وشركائها الدوليين على أهبة الاستعداد لدعم اللجنة في هذا المسعى بكل ما أوتينا من قوة، بما في ذلك من خلال إرسال المراقبين الأمميين المعنيين بوقف إطلاق النار والذين سيعملون تحت إشرافكم وبناءً على طلبكم لمراقبة عملية الانسحاب والتحقق منها.