شركة باناسونيك تطلق من إكسبو 2020 دبي ابتكارات لأول مرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة باناسونيك، إحدى الجهات الراعية الرئيسية لجناح اليابان، عن مشاركتها في حدث إكسبو 2020 دبي.



وتستعرض باناسونيك أحدث تقنيات الإسقاط الضوئي وحلول التبريد المزوّدة بنظام صيانة عن بعد، لتسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته اليابان في مجال الابتكار، فضلاً عن الخبرات والمهارات المكتسبة على مدى قرون من العمل الجاد.

وتعد باناسونيك شركة رائدة عالمياً في توفير الحلول المبتكرة لمعارض إكسبو العالمية السابقة، بما فيها إكسبو ميلان 2015، وهي تهدف من خلال مشاركتها إلى تقديم تجربة ترفيهية غامرة لزوار إكسبو 2020 دبي.

وستكشف العلامة التجارية عن مجموعة من تقنياتها الجديدة في المنطقة، دعماً منها لحدث إكسبو الذي يقام تحت شعار تواصل العقول وصنع المستقبل وتماشياً مع شعار جناح اليابان "حيث تلتقي الأفكار".

وتشمل الابتكارات، التي ستكشف عنها باناسونيك خلال إكسبو 2020 دبي، أحدث الحلول لتعزيز جودة الهواء داخل المباني والأجهزة المنزلية المتصلة القائمة على إنترنت الأشياء، ما يساعد على توفير مساحات عيش صحية وآمنة ومريحة تماشياً مع الوضع الجديد الذي فرضته أزمة كوفيد-19.

من جانبه قال هيرويوكي شيبوتاني، المدير الإداري لباناسونيك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتسويق: "أسست باناسونيك إرثاً حافلاً بالابتكارات في معارض إكسبو منذ معرض اليابان العالمي في عام 1970، حيث قدمت تقنيات رائدة وساهمت في دعم أجنحة متعددة بأحدث حلول الإسقاط الضوئي وتخطيط العروض.

وأضاف وفّرت معارض إكسبو العالمية منصةً مثاليةً لاستعراض خبراتنا في ابتكار تقنيات ساهمت في الارتقاء بجودة ملايين المنازل على مدى أكثر من 100 عام. ويسعدنا دائماً أن نشارك في هذه الفعالية العالمية، بما تحمله من إبداع وابتكار، ونأمل في إنشاء جناح متميّز يوفر للزوار تجربة لا تنسى".

فيما قال إيجي إيتو، مدير عام باناسونيك لحلول الحياة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التابعة لشركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق: "يُعد توفير بيئات صحية وهواء نظيف عنصراً هاماً لصحة الأفراد في منازلهم أو مواقع عملهم.

وتابع مع ارتفاع مخاطر انتقال الأمراض بالفيروسات أو البكتيريا المنقولة بالهواء، نعتقد أنه من الضروري إيجاد حلول تضمن توفير هواء آمن داخل المباني للجميع. وهذا ما دفعنا إلى ابتكار مفهوم ’هواء أفضل لحياة أفضل‘ الذي يهدف إلى المساهمة في إنشاء بيئات صحية في مختلف أنحاء العالم من خلال منتجاتنا المبتكرة المصممة لتتماشى مع الظروف الجديدة. وسنقدم للمنطقة والعالم أجمع أحدث التقنيات الرائدة في القطاع خلال إكسبو 2020 دبي".

تستعرض باناسونيك تحت شعار "هواء أفضل لحياة أفضل" خلال حدث إكسبو 2020 دبي، أجهزة تنقية الهواء ومكيفات الهواء الجديدة المزودة بتقنية nanoe™️X، وجهاز nanoeTM X generator المحمول، بالإضافة إلى جهاز تعقيم الهواء الاحترافي ziainoTM والذي سيُعرض في جناح اليابان لمدة 6 أشهر.

وتأكيداً على شعارها "حياة أفضل عالم أفضل"، ستكشف باناسونيك عن حل المعيشة المتصل القائم على إنترنت الأشياء MirAIe لأول مرة في المنطقة. كما ستعرض العلامة الرائدة مجموعةً من أحدث حلول غرف التحكم المخصصة للأعمال المباشرة بين الشركات، مثل اكتشاف كمامة الوجه،

ويستضيف المقر الرئيسي لشركة باناسونيك الشرق الأوسط وأفريقيا للتسويق، مناطق تجريبية لزوار جناح اليابان في حدث .إكسبو 2020 دبي بالإضافة إلى تطبيقات أخر.