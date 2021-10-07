وزير الخارجية الإيراني لعون: لن نبخل أبدا في مساعدة لبنان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال عبد اللهيان: "لبنان سيتمكن من تخطي كافة الصعوبات التي يعاني منها، كما تخطى الشعب اللبناني الشقيق كافة المراحل الصعبة التي مر بها"، بحسب ما ذكرت قناة "الميادين" اللبنانية.

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وأشارت القناة إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وصل إلى بيروت، يوم أمس الأربعاء، آتياً من العاصمة الروسية موسكو.

وأكدت القناة أن زيارة أمير عبد اللهيان سيتخللها لقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين.

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، يوم أمس الأربعاء، بعد لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن طهران متفائلة للغاية بشأن آفاق التعاون مع موسكو في مجال الطاقة.

وقال عبد اللهيان، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "على أساس القانون الدولي، يمكن لجميع الدول أن تتعاون مع إيران في مجال الطاقة وتنميته. ويجب ألا تتدخل الإجراءات الأحادية الجانب من قبل الولايات المتحدة في هذا الأمر. اليوم (مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف) تحدثنا أيضًا عن ذلك، تعاون روسيا مع إيران في هذا المجال. وننظر إلى مستقبل هذا التعاون بتفاؤل كبير".