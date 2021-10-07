شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأردنية تعرب عن تعازيها فى ضحايا زلزال باكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب باكستان، في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم بلوشستان، صباح اليوم الخميس، وأسفر عن وقوع عدد من القتلى ومئات الجرحى والمنكوبين.

وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول،في تصريح أوردته وكالة الأنباء الأردنية، عن تضامن ووقوف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية باكستان، وأحر التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.