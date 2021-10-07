شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعين دى ميستورا مبعوثا خاصا للصحراء الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عيّنت الأمم المتحدة الدبلوماسى المخضرم ستافان دى ميستورا مبعوثاً خاصاً للصحراء الغربية، بعد رفض المغرب أو جبهة بوليساريو نحو 12 مرشحاً منذ شغور المنصب مايو 2019، حسبما نقلت "فرانس 24".

ورحّب المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك لدى إعلانه قرار الأمين العام للمنظمة الدولية القيام بهذا التعيين، ووصفه بـ"مؤشر إيجابي" بعد أكثر من عامين من البحث عن مرشح واقتراح الأمم المتحدة "13 اسماً" على طرفي النزاع.

وأضاف دوجاريك أن دى ميستورا سيتولى منصبه في الأول من نوفمبر.

وسيكون مقرّ دي ميستورا الايطالي-السويدي في بروكسل حيث يعيش، بحسب الأمم المتحدة.

وفي 27 أكتوبر، يُفترض أن يُجدد لعام مبدئياً تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "مينورسو" التي سيتمّ التباحث بشأنها خلال اجتماع مغلق لمجلس الأمن في 13 أكتوبر.