شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى يحذر من خطورة خلايا داعش النائمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن خلايا تنظيم داعش النائمة لا تزال في العراق، مشيراً إلى وجود حاجة لدعم دولي للقضاء على التنظيم.

وحذّر الحلبوسي، في تصريح مقتضب قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، من وجود خلايا نائمة للتنظيم في العراق، مشدداً على أن القوات الأمنية المسلحة بحاجة إلى مساندة دولية لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.

يذكر أن فلول "داعش" تشن بين الفينة والأخرى هجمات متفرقة في عدد من المناطق، لا سيما الهجمات التي استهدفت أبراج الطاقة ما أدى إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي.

وكان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" أعلن في سبتمبر الماضي، أن عصابات التنظيم غير قادرة على احتلال أي أرض في العراق، مشيراً إلى أنه لم يلحظ أي مؤشر على عودة هذه العصابات.