شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. غزال يتجول داخل حي الندى في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وثقت مواطنة بالرياض مشهدا لغزال يتجول في حي الندى بالرياض.

وانتشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، وتفاعل معه رواد تويتر معلقين : “مواطنة ترصد غزال داخل حي الندى في الرياض، صباح اليوم الخميس”.

كما تم المطالبة بإنقاذ الغزال، لأنه يبدو أنها تائهة، وذلك لاقترابه من الشارع في حي الندى بالرياض.

ويظهر الغزال وهو يتجول في ساحة بكل هدوء، محاولا التقاط بعض الطعام من الأرض.

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