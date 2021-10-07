كيف صدم ميسي جماهير برشلونة؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

وجه ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، رسالة إلى جماهير ناديه السابق برشلونة، وذلك رغم مرور شهرين على رحيله عن النادي الكتالوني



ورحل النجم الأرجنتيني عن صفوف البارسا في صيف 2021 بعد 21 عاماً له داخل النادي الكتالوني، وذلك رغم اتفاقه على تجديد عقده مع برشلونة، لكن الأزمة المالية العنيفة التي يعاني منها النادي، جعلت رابطة الدوري الإسباني ترفض توثيق العقد.

رحيل ميسي جعل جماهير برشلونة تشعر بحزن شديد، بل يرى الكثير منها أن الأزمة الكبيرة التي يعيشها الفريق حاليا من حيث النتائج، سببها مغادرة "البرغوث".

مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة أجرت حواراً مع ليو سينشر يوم السبت المقبل، لكنها كشفت عن غلافها والذي يتصدره حوار ميسي مع وضعها لعنوان مثير.

وبحسب ما نشر حتى الآن من الغلاف، فإن ميسي قال نصا: "لم ارتكب خطأ بالانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان".

ومنذ رحيل ليو، عانى برشلونة من ظروف فنية صعبة تمثلت في خسائر بالجملة وتذيل ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا بهزيمتين ودون تسجيل أي هدف في رقم سلبي لم يحدث للبارسا منذ 20 عاماً.

وكان الهولندي رونالد كومان مدرب البارسا أكد على أن ميسي كان يلعب دورا كبيرا مع الفريق، وأن رحيله جعل برشلونة يعاني كثيرا.

يذكر أن ميسي (34 عاما)، رحل عن برشلونة، وهو الذي انضم إلى أكاديمية النادي في عام 2000 قادما من نيولز أولد بويز الأرجنتيني، ومنذ تصعيده للفريق الأول عام 2004، خاض 778 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 672 هدفا أصبح بها الهداف التاريخي للنادي، فضلا عن صناعته 288 هدفا.

وحقق "البرغوث" 35 لقبا محليا وقاريا ودوليا مع برشلونة، بواقع 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و8 في السوبر المحلي، و7 في كأس ملك إسبانيا، ودوري أبطال أوروبا.

تجدر الإشارة إلى أن ليو قد شارك في 5 مباريات مع باريس على مستوى كافة البطولات سجل خلالها هدفاً وحيداً وذلك في الفوز 2-0 على مانشستر سيتي.