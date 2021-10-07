آلام الجزء العلوي من البطن ترجع إلى العديد من الأسباب.. ما هي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت الجمعية الألمانية للطب الباطني إن آلام الجزء العلوي من البطن ترجع إلى العديد من الأسباب الخطيرة.



وأضافت أن أبرز أسبابها هي القرحة مثل قرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر، والالتهابات مثل التهاب المرارة والتهاب البنكرياس والتهاب بطانة المعدة.

وأوضحت الجمعية أن الأسباب المحتملة الأخرى لآلام الجزء العلوي من البطن تشمل القولون العصبي وحصوات المرارة وأمراض الكبد (تليف الكبد أو اليرقان) أو أمراض القلب (الذبحة الصدرية أو النوبة القلبية).

وعلى أية حال تستوجب آلام الجزء العلوي من البطن استشارة الطبيب على وجه السرعة، وذلك لتحديد السبب الحقيقي الكامن ورائها وعلاجه في الوقت المناسب، خاصة إذا كانت حادة ومصحوبة بأعراض أخرى مثل الحمى والغثيان والقيء ووجود دم في القيء أو البراز وتعذر التبول أو التبرز وضيق التنفس وآلام بالصدر.