شركة مايكروسوفت: ويندوز 11 متاح الآن للشركات والمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت مايكروسوفت أن نظام التشغيل «ويندوز 11» (Windows 11) المصمم لبيئة العمل الهجينة أصبح متاحاً الآن للشركات والمستهلكين في جميع أنحاء المنطقة. وتم الكشف عن «Windows 11» من خلال عرض مثير في برج خليفة بالتعاون مع شريك التوزيع شرف دي جي.



وتم تحميل نظام «Windows 11» مُسبقاً في أجهزة كمبيوتر محددة من خلال ترقية نظام التشغيل السابق «Windows 10»، ليأتي النظام الجديد بميزات عدة تعزز من الإنتاجية والابتكار والرفاهية عبر بيئات العمل الهجينة، وذلك من خلال السماح لمستخدميه بتحقيق التوازن بين الإنتاجية والرفاهية.

ومحمد عارف رئيس مجموعة أعمال شؤون الأمان والعمل الحديث لدى مايكروسوفت الإمارات قائلاً: «على الرغم من أن بيئة العمل الهجينة تشكل المستقبل حالياً إلا أنها تجلب معها في الوقت ذاته تحدياتها الخاصة. ومن هذا المنطلق وصل Windows 11 الآن لتقديم تجربة شاملة وسهلة وملهمة تساعد الجميع على تحقيق إنجازات أكثر من أي وقت مضى، حيث ستتيح الأدوات التي يوفرها النظام الجديد إمكانية العمل من أي مكان بطريقة تحاكي تواجدك فعلياً داخل غرفة اجتماعات مع الزملاء. كما تضمن هذه الأدوات لجميع المستخدمين ممارسة العمل والشعور بالراحة والترفيه مع الحفاظ التام على مستوى الإنتاجية».

ويأتي النظام الجديد بتصميم يواكب متطلبات مستقبل بيئة العمل الهجينة، ويتماشى أيضاً مع احتياجات الوضع الجديد، حيث يتسم في كونه آمناً وبسيطاً بالنسبة لمتخصصي تكنولوجيا المعلومات سواء من ناحية عملية الاعتماد أم الإدارة. كما يعد نظام التشغيل الجديد قوياً من حيث السرعة والكفاءة والتجارب المحسّنة، سواء أكان ذلك من خلال ميزات دعم خاصية اللمس أم القلم الرقمي أم الإدخال الصوتي.

وقامت مايكروسوفت بتضمين خيارات إمكانية الوصول لأدوات جديدة تم تصميمها بواسطة أصحاب الهمم ومن أجلهم، فضلاً عن توفير ميزات متعددة تتيح طرقاً أكثر فاعلية لإنجاز مجموعة من الوظائف في آن واحد، وذلك عن طريق القدرة على تحسين مساحة الشاشة وتنظيم التطبيقات والنوافذ بشكل أفضل من خلال تجميعها معاً باستخدام قدرات وإمكانات كل من «Snap Layouts» و«Snap Groups» و«Desktops».

وقال هنريك إرتمان بونسجارد مدير عام مبيعات وتسويق المستهلكين لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: «يلبي ويندوز 11 احتياجات العملاء من خلال إتاحة أدوات جديدة وكذلك تجربة مستخدم مبتكرة بالكامل، فعلى سبيل المثال ستمكن ميزة الدردشة من التواصل مع الأشخاص الذين تهتم بهم. في حين يوفر المتصفح في نظام التشغيل الجديد أداءً رائعاً مع محتوى مخصص وخلاصة إخبارية، بينما على صعيد الترفيه يقدم ويندوز 11 أفضل طريقة لممارسة الألعاب باستخدام المعيار الجديد للرسومات Direct X12 Ultimate المدعوم بخاصية التخزين المباشر وتقنية وضوح العرض HDR إلى جانب خاصية وميزة الألعاب السحابية التي يطلق عليها اسم Xbox Game Pass Ultimate».

وصممت مايكروسوفت ويندوز 11 ليكون مركزاً قوياً للألعاب ومزوداً بأحدث التقنيات مثل «DirectX12 Ultimate» و«DirectStorage» و«Auto HDR» و«Xbox Game Pass»، بما يضمن تجربة سلسلة في أوقات الفراغ. فيما تم إعادة تصميم متجر مايكروسوفت ليسهل على الأشخاص البحث واكتشاف التطبيقات والمحتويات التي يفضلونها في مكان واحد موثوق.