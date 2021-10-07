شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. هطول أمطار رعدية بالسعودية والعظمى فى الكويت 41 °ﻡ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة الخليج اختلافا فى درجات الحرارة، اليوم الخميس، فمن المتوقع أن تشهد السعودية، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة، أما الامارات فتشهد طقسا صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، وفى البحرين طقس رطباً مع بعض السحب وفرصة لتشكل ضباب خفيف، والعظمى فى الكويت 41 °ﻡ .

السعودية

توقع المركز الوطنى للأرصاد فى تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق نجران، جازان وعسير تمتد إلى مرتفعات منطقتى الباحة ومكة المكرمة، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم ساعة تصل إلى 45كم ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين,وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى جنوبية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج .

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئياً بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم س .

الخليج العربي: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:41 والمد الثانى عند 01:52 الجزر الأول عند الساعة 19:38 الثانى عند الساعة 07:51.

بحر عمان: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند 09:50 والمد الثانى عند 22:49 الجزر الاول عند الساعة 16:12 والجزر الثانى عند الساعة 04:33.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 40 28 85 20 دبى 40 28 85 20 الشارقة 39 26 85 25 عجمان 38 29 80 20 أم القيوين 39 29 85 20 رأس الخيمة 35 30 85 15 الفجيرة 33 27 75 25 العين 39 26 85 30 ليوا 39 27 80 25 الرويس 37 28 85 20 السلع 37 30 80 25 دلما 36 31 85 25 طنب الكبرى 36 31 85 25 طنب الصغرى 36 31 85 25 أبو موسى 37 30 85 30

البحرين

أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات ان الطقس المتوقع اليوم الخميس فى مملكة البحرين سيكون رطباً مع بعض السحب وفرصة لتشكل ضباب خفيف بعض المناطق عند الصباح الباكر.

الرياح متقلبة الاتجاه ما بين جنوبية شرقية وشمالية شرقية من 3 إلى 8 عقد وتصل من 8 إلى 13 عقده بعد الظهيرة.

ارتفاع الموج من قدم إلى ثلاث أقدام قرب السواحل.

درجة الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية العظمى 95% والصغرى 30%.

أعلى مد فى الساعة 6:00 مساء وفى 6:20 صباحاً وأدنى جزر فى الساعة 11:58 مساء وفى الساعة 12:19 صباحاً.

شروق الشمس فى تمام الساعة 5:33 صباحاً والغروب عن الساعة 5:18 مساء.

بزوغ القمر فى الساعة 6:17 صباحاً والأفول فى الساعة 6:10 مساء.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 41 °ﻡ

نهارًا

حار و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 30 كم ساعة .

ليلًا

معتدل و رطب نسبيا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة الإتجاه تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .