- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «التأمينات»: 6 حالات يوقف خلالها معاش المستفيد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن 6 حالات يتم فيها إيقاف المعاش للمستفيد، وفق ما نصت عليه أنظمة التقاعد.
وأوضحت المؤسسة، عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، أن المعاش يتم إيقافه في حالة انتهاء العجز الصحي للمستفيدين، أو إذا بلغ أحد الذكور من الأبناء 21 عاماً ما لم يثبت مواصلته للدراسة، وكذلك في حالة الوفاة.
وأضافت أن زواج إحدى المستفيدات من المعاش يدخل ضمن الحالات التي قد تؤدي لإيقافه، وكذلك تجاوز الذكور من الأبناء الثابت دراستهم 26 عاماً، وأيضاً التحاق أحد المستفيدين بإحدى الوظائف الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر «التأمينات»: 6 حالات يوقف خلالها معاش المستفيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.