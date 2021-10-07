قرار جديد من جوجل مابس لحماية البيئة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

لن يقترح تطبيق جوجل خرائط على مستخدميه الطريق الأسرع نحو وجهتهم إذا كان هذ الطريق أكثر ضررا بالبيئة.



يأتي ذلك وفق تحديث جديد إذ تعتزم جوجل تشجيع مستخدميها على اتخاذ قرارات تراعي البيئة في حياتهم اليومية.

ويشمل ذلك اختيار الطريق الأقل تسببا بالانبعاثات خلال التنقل بالسيارة بدل اعتماد الخيار الأسرع.

وأعلنت مجموعة التكنولوجيا العملاقة امس الأربعاء عن تحديثات لخدمات عدة تابعة لها في هذا الاتجاه.

وستعرض خدمة الخرائط "جوجل مابس" على سبيل المثال، بصورة تلقائية للمستخدمين سلوك الطرق الأقل تلويثا في حال كان وقت الوصول المتوقع مشابها.

وسيكون لهذه الخاصية التي يبدأ العمل بها في الولايات المتحدة ثم في أوروبا سنة 2022، "الأثر عينه العام المقبل لسحب 200 ألف سيارة من الشوارع العام المقبل"، على ما أكد رئيس المجموعة سوندار بيشاي خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء.

انبعاثات الرحلات الجوية

وستضيف جوجل أيضا معلومات عن خدمات الاستهلاك المختلفة عبر الإنترنت.

وسيلحظ محرك البحث الخاص بالرحلات الجوية أيضا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عن كل رحلة، وهي تكون أعلى لمقاعد الدرجة الأولى لكونها تشغل مساحة أكبر على الطائرة.

كذلك ستُقدّم معلومات مشابهة عن الفنادق والخدمات المالية أو الأجهزة الإلكترونية.

وقال سوندار بيشاي "هدفنا يقضي بجعل الخيارات المراعية للبيئة أكثر سهولة".

واعتادت جوجل، اسوة بجيرانها في سيليكون فالي، الإعلان باستمرار عن استثماراتها في مجال مصادر الطاقة المستدامة ومساهمتها في مكافحة التغير المناخي.

وأضاف بيشاي "على صعيد فردي، قد تبدو هذه الخيارات بسيطة لكن مع تراكمها ستحصل تحولات هامة للكوكب".