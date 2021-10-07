العلماء الروس يخترعون جهازا قادرا على كبح كورونا بموجات كهرومغناطيسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

كشف منتدى "ميكرو إلكترونيكا" الذي عقد في مدينة ألوشتا بالقرم عن جهاز يستطيع إسكات الفيروسات بما فيها "فيروس كورونا بواسطة الموجات الكهرومغناطيسية.



وقال نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، فاسيلي شباك، إن الجهاز الذي أطلق عليه "تور" قد تم تسجيله في هيئة "روس زدراف نادزور" (الرقابة على الصحة) الروسية. وأضاف أن أشعة الجهاز لا تلحق أضرارا بصحة الإنسان، إذ أن إشعاعه يقل بمقدار 5 أضعاف عن إشعاع هاتف ذكي.

مع ذلك فإن تشغيله لمدة 15 دقيقة يضمن حماية الإنسان من الإصابة بفيروس كورونا خلال يوم واحد.

يذكر أن "تور" عبارة عن جهاز يقوم بإسكات الفيروسات عن بعد بموجات كهرومغناطيسية. وتم تصميمه في شركة "غرانيت" الروسية.

وجاء على موقع الشركة أن تجربة الجهاز أظهرت فعاليته في اليوم الخامس لاستخدامه حين تظهر نتائج سلبية لاختبار فيروس كورونا لدى المرضى الذين نُقلوا إلى المستشفى. وتزداد سرعة تعافي المرضى في الأسبوعين الثاني والثالث لاستخدامه بنسبة 30 – 50%.

كما يسمح "تور" بتجنب انتقال المرض إلى أشكاله الخطيرة والهجوم المميت على جهاز المناعة.

وصرح ناطق باسم قسم المبيعات في شركة " غرانيت" أن سعر الجهاز لا يزيد عن 3.6 مليون روبل (نحو 50 ألف دولار). ويبلغ مدى تأثيره 230 مترا وفترة تشغيله 15 دقيقة كل يوم. ويمكن استخدام الجهاز في الأماكن العامة مثل وسائل النقل والمطاعم والمكاتب ومحطات سكة الحديد وما إلى ذلك. وقد بدأ في روسيا إنتاجه الصناعي المتسلسل.