رصد 17893 إصابة و530 وفاة جديدة بكورونا بالبرازيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الأربعاء، تسجيلها 17893 إصابة و530 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".



وأفادت الوزارة، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 17893، مقابل 10425 الاثنين و20528 الثلاثاء، ليبلغ العدد الإجمالي مستوى نحو 21.516 مليون حالة.

وذكرت الوزارة أنها رصدت 530 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، مقارنة مع 204 الاثنين و677 الثلاثاء، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى 599359 شخصا، بنسبة فتك عند مستوى 2.8%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتواجه منذ أسابيع ارتفاعات حادة لكلا المؤشرين.

ومع ذلك أكدت السلطات الصحية أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية لأن الفحوص لم تشمل كل المصابين.