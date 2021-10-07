الأردن وسوريا يتفقان على تزويد لبنان بجزء من احتياجاتها من الكهرباء

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القاهرة - سامية سيد - عقد، اجتماعا وزارياً ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء فى كل من الأردن، سوريا ولبنان، تم خلاله الاتفاق على تزويد لبنان بجزء من احتياجاتها من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وتم خلال الاجتماع الذى عقد فى وزارة الطاقة والثروة المعدنية فى العاصمة عمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية بترا ، تقديم خطة عمل وجدول زمنى لإعادة تشغيل خط الربط الكهربائى بين الأردن وسوريا وإجراء جميع الدراسات الفنية واعداد الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ عملية التزويد.

وحضر الاجتماع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية المهندسة هالة زواتى ووزير الطاقة والمياه فى الجمهورية اللبنانية الدكتور وليد فياض ووزير الكهرباء فى الجمهورية العربية السورية غسان الزامل.

وقالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إن الاجتماع يهدف بشكل أساس لوضع خطة عمل واضحة محددة وبرنامج زمنى لتزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الشبكة الكهربائية السورية من خلال إعادة تشغيل خطوط الربط الكهربائية القائمة بين الشبكات الثلاث، وذلك لمساعدة الأخوة اللبنانيين لسد جزء من احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية، تنفيذا لتوجيهات العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى للوقوف مع اللبنانيين ومساندتهم فى تجاوز العقبات التى يواجهونها فى قطاع الطاقة.

وأكدت أهمية الاجتماع الذى يأتى فى إطار التعاون المشترك مع الأشقاء فى لبنان وسوريا لدعم المشاريع المشتركة فى مجال الطاقة، وبما يحقق مصلحة البلدان الثلاثة، كما يأتى فى اعقاب اجتماع رباعى ضم الأردن ومصر وسوريا ولبنان لإيصال الغاز المصرى إلى لبنان عبر الأردن وسوريا، وبالتالى تخفيض كلف توليد الطاقة الكهربائية فى لبنان وضمان استقرار تزويد الغاز لمحطة دير عمار.

وأشارت المهندسة هالة زواتى إلى أن اجتماعاً فنيا ضم المعنيين فى شركات نقل الكهرباء فى الدول الثلاث قد تم عقده بالأمس للتحضير للاجتماع الوزاري، تم خلاله مراجعة جاهزية شبكات الكهرباء فى الدول الثلاث وتحديد المتطلبات الفنية والتجارية اللازمة لإتمام عملية تزويد الكهرباء الأردنية للبنان.

من جانبه، قال وزير الكهرباء السورى المهندس غسان الزامل إن الجانب السورى ومن حرصه على روح الأخوة والتعاون مع الجانبين الأردنى واللبنانى باشر ومن اللحظة الأولى باتخاذ جميع الإجراءات التى تسمح بتزويد لبنان بالتيار الكهربائى عن طريق الأردن باستخدام الشبكة السورية.

وأضاف أن ورشات المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء باشرت بإعادة تأهيل خط الربط الكهربائى الذى دمرته العصابات الإرهابية المسلحة وتأمين المواد اللازمة، حيث تم تأمين معظم المواد ويجرى العمل على تأمين النقص.

بدوره، قال وزير الطاقة والمياه اللبنانى الدكتور المهندس وليد فياض إن لقاء اليوم يؤكد متانة العلاقات مع الأشقاء فى الأردن وسوريا ويهدف إلى تعزيز أمن الطاقة فى لبنان والمنطقة العربية بتحقيق استقرارية قطاع الطاقة، مضيفا أن الوزراء الثلاثة اتفقوا على خارطة طريق تذلل العقبات الفنية فيما تتركز خطوتنا المقبلة فى موضوع التمكين التمويلى للاتفاقيات من خلال البنك الدولى ، مشيدا بالدور الريادى الأردنى فى تعزيز التعاون مع لبنان واهمية الزيارة التى قام بها رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة للتأكد على هذه العلاقة وضرورة تعزيزها.