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مستشار الأمن العراقى: وجود مراقبين يؤكد اهتمام العالم بالانتخابات العراقية

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القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، أن وجود المراقبين الدوليين فى العراق يعطى ضمانة للجميع، ويؤكد اهتمام العالم بالانتخابات العراقية ، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تعمل على أن تكون مراكز الاقتراع آمنة ومهيأة لاستحقاق العراقيين فى الانتخابات.

 

ولفت الأعرجى -خلال لقائه سفير الاتحاد الأوربى فى العراق ڤيليه ڤاريولا، بحضور رئيس البعثة الأوربية الاستشارية كريستوف بيوك، ونائبه أگنه گليفيسكاتي- إلى أن العراق يسعى لعلاقات متوازنة مع وإيران .

 

وذكر المكتب الإعلامى لمستشار الأمن القومي- فى بيان له أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء -أنه فيما يخص ملف النازحين، طالب الاعرجى الاتحاد الأوربى بالمزيد من المساعدة لانهاء هذا الملف الانساني، وعودة جميع النازحين الى مدنهم بشكل آمن ، موضحا أنه على المجتمع الدولى أيضا، النظر إلى الملف السوري، لإنهاء معاناة السوريين وعودة العلاقات الطبيعية هناك .

 

ومن جانبه، أكد سفير الاتحاد الأوروبى استمرار دعم العراق، ليكون جسرا للتواصل فى المنطقة، مشيرا إلى وجود 80 راصدا أوروبيا فى العراق، كشبكة رصد للعملية الانتخابية.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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