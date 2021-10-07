شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيّرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، عن اعتراض وتدمير الدفاعات السعودية لمسيرة مفخخة حوثية حاولت تنفيذ هجوم على مطار أبها الدولي.

وأضاف التحالف ، وفقًا لقناة “العربية” الفضائية، أن شظايا اعتراض الهجوم تناثرت وسقطت فى محيط مطار أبها الداخلي.

وكان التحالف أعلن فى وقت سابق اعتراض وتدمير مسيرتين فى محافظة الجوف اليمينة تم تجهيزهما لتنفيذ عمل عدائى وشيك نحو السعودية، موضحًا أنه تم تدمير موقع الحوثيين بالجوف يستخدم لتفخيخ وإطلاق المسيرات.

وكانت التحالف أعلن عن تنفيذ عملية استهداف موقع لتجميع وتفخيخ الزوارق فى محافظة الحديدة، مؤكدًا تدمير 3 زوارق مفخخة فى الموقع، تم تجهيزها لتنفيذ هجمات وشيكة.

يذكر أنه منذ فترة يواصل الحوثيين محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية فى المملكة، فى محاولات أثارت إدانات عدة دول عربية وغربية، شددت على وقوفها إلى جانب المملكة وأمنها، شاجبةً هجمات الحوثيين.