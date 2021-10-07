«معمل حلويات» يعج بالفئران والمخالفات في جدة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: رصد مراقبو أمانة محافظة جدة، معمل حلويات مغلق الأبواب بشكل دائم يعج بالفئران والمخالفات مع انعدام النظافة. وأوضحت الأمانة، وفقا لـ”عكاظ”، أنه تم إغلاق الموقع من قبل إدارة رصد ومعالجة الظواهر السلبية في أمانة جدة، وإيقاع العقوبات النظامية بحق المتورطين.

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