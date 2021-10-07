شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عودة الحركة في مطار أبها إلى طبيعتها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نشرت قناة “الإخبارية” مقطع فيديو من داخل مطار أبها الدولي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وقد عادت الحركة إلى طبيعتها، بعد محاولة استهدافه بطائرة مسيرة مفخخة من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وشهد المطار استمرار إجراءات السفر بطريقة سلسلة، فضلًا عن مواصلة استقبال الطائرات مع إقبال من زوار منطقة عسير، فيما اقتصرت الإصابات على 4 إصابات طفيفة لعاملين تمت معالجتها.

وكانت حركة الملاحة الجوية توقفت “مؤقتًا” بمطار أبها الدولي، بعد تمكن التحالف من إسقاط مسيرة مفخخة حوثية وسقوط شظايا بمحيط المطار.

وأوضح مراسل “الإخبارية” إن حركة الملاحة كانت قد توقفت مؤقتًا في مطار أبها الدولي، فيما لا تزال الحركة في محيط المطار طبيعية؛ وذلك بعد إعلان قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنها اعترضت مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.