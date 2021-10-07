شكرا لقرائتكم خبر عن «الحيزان» ينشر خريطة تساقط الأمطار خلال الشهر الجاري والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر الباحث في الطقس والمناخ نزيه الحيزان، توقعات خريطة الأمطار المحتملة في المملكة خلال الشهر الجاري.
وكتب “الحيزان” عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تعليقًا على الفيديو: “توقعات الأمطار بمشيئة الله تعالى التراكمية حتى نهاية الثلث الثاني من أكتوبر الجاري ٢٠٢١م”.
وتابع :” توقعات نستأنسُ بها ونستبشر ولا نُعول عليها مُطلقاً، فإن ثبتت هذا ما نرجوه ونتمناه ورحمة من رحمات الله، وإن لم تثبت؛ فالأمرُ لله من قبلُ ومن بعد ولا ننسى أنه بالإستغفار تُمطر الديار”.
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