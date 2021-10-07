شكرا لقرائتكم خبر عن خفر السواحل الموريتانى يوقف 84 مهاجرا كانوا فى طريقهم إلى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الأمن الموريتانى توقيف 84 مهاجرا غير شرعى، بعد اعتراض زورق كان يحملهم فى عرض البحر قبالة سواحل مدينة نواذيبو شمال البلاد.

وقال مصدر - أمنى موريتانى - إن الموقفين كانوا فى طريقهم من الحدود الجامبية - السنغالية إلى جزر الكنارى الاسبانية.

وأضاف أن أغلب المجموعة التى تم توقيفها من جنسية جامبيا وقد تم نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى لتلقى الإسعافات الضرورية بعد ظهور حالات تعب وإعياء بينهم نتيجة للرحلة التى استغرقت أسبوعا كاملا.

ومن المنتظر أن يتم ترحيل هذه المجموعة إلى العاصمة نواكشوط ليتم نقلهم إلى بلدانهم الأصلية بعد اكتمال الإجراءات المتبعة فى مثل هذه الحالات.

ويتزامن توقيف المهاجرين مع موجة جديدة من الهجرة غير الشرعية لقى خلالها العشرات مصرعهم .