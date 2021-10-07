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برشلونة يكسب الزمالك في جدة

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صحيفة الخليج الالكترونيه 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج –  د ب ا

تأهل الإسباني إلى الدور قبل النهائي من بطولة العالم للأندية لكرة اليد (سوبر غلوب) والمقامة حالياً في مدينة جدة ، وذلك بتغلبه على الزمالك المصري 36-32.

وكان الشوط الأول من المباراة قد شهد فوز برشلونة بنتيجة 18-17، قبل أن ينهي الشوط الثاني لصالحه بنتيجة 18-15.

ويواجه برشلونة في الدور قبل النهائي بينروس البرازيلي، بحيث يلتقي الفائز في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة ماجديبورغ الألماني وألبورغ الدنماركي.

وانطلقت المنافسات يوم أمس الثلاثاء، وسوف تختتم في التاسع من الشهر الجاري.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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