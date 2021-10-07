شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يدمر منصة الطائرات المسيّرة التي استخدمها الحوثيون لاستهداف مطار أبها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تدمير منصة إطلاق للطائرات المسيرة في صعدة التي استخدمتها ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن لاستهداف مطار أبها .

وكانت حركة الملاحة الجوية قد توقفت “مؤقتًا” بمطار أبها الدولي، بعد تمكن التحالف من إسقاط مسيرة مفخخة حوثية وسقوط شظايا بمحيط المطار.

وقال مراسل قناة الإخبارية إن حركة الملاحة توقفت مؤقتًا في مطار أبها الدولي، فيما لا تزال الحركة في محيط المطار طبيعية؛ وذلك بعد إعلان قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن أنها اعترضت مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.