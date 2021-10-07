الرئاسة التونسية: الجيش المصري حقق "معجزة عسكرية" في حرب أكتوبر

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سعيد بالسيسي مساء اليوم الأربعاء، بحسب بيان للرئاسة التونسية نشرته على حسابها بموقع فيسبوك..

وقال البيان إن الرئيس التونسي توجه لنظيره المصري خلال الاتصال بـ "التهنئة بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والأربعين لحرب أكتوبر1973".

وأضاف أن الجيش المصري حقق خلال هذه الحرب "انتصارا غير مسبوق وحقق معجزة عسكرية بكل المقاييس بتمكّنه في ظرف ساعات من عبور قناة السويس وعبور خط برليف".

وبحسب الرئاسة التونسية مثلت مكالمة سعيد والسيسي "فرصة لاستعراض علاقات الأخوة المتينة والمتميزة القائمة بين البلدين والتأكيد على العزم الثابت المشترك لتنويعها وتدعيمها".

وأعرب قيس سعيد عن شكره للرئيس المصري "على الجسر الجوي الذي أذن به لمعاضدة جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد 19 بما زاد في ترسيخ روابط التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين".

وفي يونيو/تموز الماضي، أعلنت السلطات التونسية، وصول 3 طائرات عسكرية مصرية محملة بمعدات ومستلزمات طبية وأكسجين وأدوية، إلى مطار تونس قرطاج الدولي.

وسبق أن أرسلت مصر في مايو/آيار الماضي، طائرة عسكرية إلى تونس محمّلة بمعدات ومستلزمات طبية للمساعدة في دعم جهود مواجهة جائحة كورونا.