شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يمنح وسام الاستحقاق الذهبى للعالم باتابوتيان لفوزه بجائزة نوبل فى الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الرئيس اللبناني ميشال عون وسام الاستحقاق الذهبي للبناني الأصل العالم الدكتور أرديم باتابوتيان الذي نال جائزة نوبل للطب للعام 2021 عن اكتشافاته في مجال مستقبلات الحرارة واللمس، تقديراً لإنجازه العلمي والطبي المميز.

ووجه عون إلى الدكتور باتابوتيان رسالة هنأه فيها على نيله جائزة نوبل للطب، معتبرا أن هذا الحدث يشكل مدعاة فخر لكل اللبنانيين، وتقدير عميق لمسيرته العلمية التي أفضت إلى تحقيق هذا الإنجاز غير المسبوق للبنان، وخصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها وطننا والتي يحتاج فيها إلى إعادة تأكيد ما يتمتع به شعبه من إمكانات ثقافية وحضارية، مشيرا إلى أن البشرية جمعاء ستكون ممتنة لنتائج الأبحاث الطبية.

وقال عون "تقديرًا لما حققتموه، قررت منحكم وسام الاستحقاق اللبناني المذهَّب، متمنياً لكم المزيد من الإنجازات والنجاحات، ودوام الصحة والتوفيق في حياتكم".

يذكرأن، قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن خطة التعافي المالية والاقتصادية والاجتماعية والمصرفية ستعرض فور إنجازها على مجلس الوزراء لاعتمادها في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى ضرورة تزامن درس هذه الخطة مع تنفيذ خطة الكهرباء وتطوير ميناء بيروت وتنفيذ التدقيق المالي الجنائي.



جاء ذلك في تصريحات له خلال لقائه اليوم بقصر بعبدا، وفدا من المكتب الدولي للاستشارات جوتيليب ستين وهاملتون للاستشارات القانونية وعرض معه الاستعدادات الجارية لتفعيل خطة التعافي المالي والاقتصادي التي سبق أن وضعتها الحكومة السابقة.



وخلال الاجتماع، أكد عون أنه تم تشكيل فريق العمل الوزاري الذي سيتولى التفاوض مع الصندوق بعد تشكيل الحكومة الجديدة، مركزا على أهمية دور المكتب كمستشار قانوني في عملية التفاوض من جهة، ومع الدائنين من جهة أخرى والعمل لمصلحة حقوق لبنان وتحديد الخسائر وتوزيعها بصورة عادلة.



وأعرب الوفد عن الاستعداد لمتابعة التعاون مع الدولة اللبنانية لا سيما وأن مكتب "جوتيليب ستين وهاملتون" متخصص بتقديم المساعدة القانونية في إطار التفاوض مع الدائنين لدى الدول أو الشركات المتعثرة