شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن تفويض من يستلم «الهوية الوطنية»؟ الأحوال المدنية تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن تجديد بطاقة الهوية الوطنية لا يتطلب إحضار صور شخصية أو تعبئة نماذج إذا كان لديك صورة وبصمة مسجلة في النظام، موضحة أنه يمكن تفويض من يستلم بطاقتك نيابة عنك عبر خدمة التفويض الإلكتروني في منصة أبشر أو إبلاغ الموظف بذلك قبل إتمام عملية التصوير.

وأضافت الأحوال المدنية، رداً على بعض الأسئلة الشائعة أنه يتم استخراج بطاقة الهوية الوطنية بين سن الـ (10 – 15) عاما يكون الحصول عليها اختياريا بعد موافقة ولي الأمر ، وعند إكمال (15)عامًا يكون الحصول عليها إلزاميًا.

وقالت إنه يمكن تجديد بطاقة الهوية الوطنية قبل انتهاء صلاحيتها بستة أشهر (180 يوما)، كما يمكن استلام بطاقة الهوية الوطنية من أي مكتب للأحوال المدنية تختاره قبل إتمام عملية التصوير، ولا يمكن تغيير موقع الاستلام بعد ذلك.