وداعاً لضياع أو نسيان «سماعات أبل».. خاصة وميزة جديدة (فيديو)

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الخبير التقني عبدالله السبع أن شركة أبل أعلنت عن ميزة جديدة في سماعات AirPods Pro و Max.
وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن : “أبل أعلنت عن ميزة جديدة لسماعات AirPods Pro و Max إذا نسيتها في أي مكان يصلك تنبيه مباشر حتى تعود وتأخذها مجددا”.
وأشار عبدالله السبع إلى أن التحديث الجديد للسماعات يتيح الاستفادة هذه الميزة ويمكن تفعيل الميزة من خلال الخطوات التالية:
1- الدخول على تطبيق تحديد المواقع.
2- ثم تختار خيار السماعة.
3- ثم تفعل خيار إرسال إشعار عند نسيان السماعة.
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