تقارير: السعودية ترفع الحظر عن شبكة "بي إن سبورتس" الرياضية قريبا

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصدر مطلع على المعلومات السرية، إن القرار قد يأتي في أقرب وقت ممكن خلال الأسابيع المقبلة، مما يسمح لشبكة "BeIn" بالبدء في بيع اشتراكات محتواها الرياضي في المملكة.

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من شأنه رفع الحظر أن يسهل عملية احتمال استحواذ مجموعة مستثمرين بقيادة صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

عارضة الشبكة الرياضية الصفقة بشدة، بعدما أخبرت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في المملكة المتحدة بأن الحظر المفروض عليها في السعودية، وعمليات والقرصنة المزعومة لمحتوياتها في المنطقة تلحق أضرارا جسيمة بأصحاب الحقوق الرياضية.

وتخلى صندوق الاستثمارات العامة ومجموعة المستثمرين، التي ضمت أيضا الممول الإنجليزي أماندا ستافيلي والأخوين المليارديرين البريطانيين سيمون وديفيد روبن، عن الصفقة المقترحة بقيمة 300 مليون جنيه إسترليني (407 ملايين دولار).

تراجعت المجموعة عن الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد في يوليو/ تموز 2020، وألقت باللوم في القرار – آنذاك - على عملية الموافقة المطولة وتأثير الوباء.

لكن المصدر قال للوكالة إن "بي إن" لن تعترض بعد الآن على الاستحواذ إذا تم رفع الحظر في المملكة العربية السعودية.

اتفقت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في يناير/كانون الثاني على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع قطر.

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