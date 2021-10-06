قناة عبرية تكشف عن خطوة قطرية جديدة بشأن غزة.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أن العمادي سيزور قطاع غزة، خلال الأسبوعين المقبلين، من أجل مناقشة حل قضية دفع رواتب مسؤولي حركة حماس.

وكان العمادي قد زار القطاع، في الثاني من الشهر الماضي، لبحث الملف نفسه، وهي الزيارة التي جاءت بعد الاتفاق على تنفيذ مذكرة التفاهم مع الأمم المتحدة، والتي تتضمن آلية توزيع منحة المساعدات النقدية المقدمة من قطر للأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وتشمل التفاهمات الجديدة صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من خلال الأمم المتحدة عبر "برنامج الغذاء العالمي" التابع لها، حيث تتقاضى نحو 100 ألف أسرة متعففة في محافظات القطاع تلك المساعدات شهريا، بواقع 100 دولار لكل أسرة نقدا، على أن يتم البدء بتوزيعها خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي.

ومنذ التفاهات التي أشرفت عليها مصر وقطر بين حركة حماس وإسرائيل، تسمح الأخيرة بإدخال 30 مليون دولار مساعدة قطرية لقطاع غزة، تدخل مباشرة عبر مطار بن غوريون.

ويتم توزيع الأموال بواقع 10 مليون دولار لشراء وقود لمحطة توليد الكهرباء، 10 مليون دولار لدعم مشاريع البنية التحتية في القطاع، 10 مليون دولار تقدم كمساعدات لـ 100 ألف أسرة فقيرة في القطاع.

وأشرفت حركة حماس منذ 2018 على عملية توزيع الأموال بالكامل في قطاع غزة، ولم تسمح للسلطة الفلسطينية بالتدخل في هذا الشأن بتاتا.

ومنذ أربعة أشهر، تمنع إسرائيل إدخال الأموال القطرية التي كانت تصل لغزة عبر الحقائب عبر مطار بن غوريون، يتم نقلها إلى قطاع غزة مباشرة.

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