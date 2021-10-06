بحريني في صحبة يهود يصلون أمام حائط البراق بالقدس... فيديو وصور

دبي - محمود عبدالرازق - وعلى حساب "إسرائيل بالعربية" الذي تديره الوزارة بموقع في "تويتر"، نشرت صورة لرجل يرتدي زيا بحرينيا وسط مجموعة من اليهود يؤدون صلاتهم أمام حائط البراق.

​وكتبت وزارة الخارجية الإسرائيلية على الصورة المنشورة اليوم الأربعاء عبارة: "الدين لله والوطن للجميع".

واتضح أن الرجل الذي ظهر في الفيديو هو محمد آل ضريبي العضو باتحاد المدربين العرب ومدرب معتمد بمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية.

​وزار آل ضريبي القدس ضمن وفد بحريني، خلال زيارة نظمتها مجموعة "شراكة" البحرينية المهتمة بالتواصل بين شعوب الخليج وإسرائيل.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي مشاهد تظهر الوفد البحريني أثناء وصوله إلى حائط البراق.