شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اللبنانية: أولوياتنا الحفاظ على الأمن ورد أموال المودعين وتحسين الخدمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عدة ملفات أساسية على رأس أولويات الحكومة الحالية على رأسها الحفاظ على الأمن استنادا إلى الجيش والقوى الأمنية وقوات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك بالإضافة إلى رد أموال المودعين وتحسين الخدمات.

وقال ميقاتي خلال كلمته للوزراء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم إن أولويات الحكومة إصلاح القطاع المصرفي وتنظيم هذا القطاع وخصوصا ودائع المودعين، مشددا على أنه أمر اساسي بالنسبة للحكومة التي تعد ورشة عمل مع الخبراء والمختصين لدراسة كيفية استرداد الودائع.

وشدد على انه عندما تتضح الصورة في ملف رد ودائع المودعين سوف يطلع مجلس الوزراء على نتيجة هذه الدراسة.

وأكد أن الموضوع الاجتماعي وخصوصا التربية والصحة والشئون الاخرى، يقوم الوزراء المختصون بمعالجة هذه المواضيع بالسرعة المطلوبة، مشددا على أن الخدمات التي تشمل الكهرباء والهاتف والماء والميناء والمطار والنفايات على رأس أولويات الحكومة.

وقال ميقاتي إن كل هذه القضايا ملحة وسوف تنجز الخطط لحلها بأسرع وقت ممكن، مؤكدا أن المواطنين يتجهون بانظارهم الى الحكومة والى القرارات التي ستتخذها ، واستطرد قائلا: "نحن نعمل بكل ما اوتينا من جهد لمعالجة كل المشكلات، خصوصا الملحة منها ولدينا كامل العزيمة والارادة للنهوض بالبلد".

وأشار إلى أنه من خلال لقاءاته مع عدد من المسؤولين الأجانب، لمس أن لبنان مهم بالنسبة اليهم، مؤكدا أن مسؤولين أجانب سوف يزورون لبنان خلال الأسبوع المقبل لتأكيد دعمهم للبنان.

وعقد مجلس الوزراء اللبناني جلسته الأولى في السراي الكبير (مقر الحكومة اللبنانية) مساء اليوم برئاسة نجيب ميقاتي بكامل أعضائها باستثناء وزير الطاقة والمياه وليد فياض لوجوده في جولة خارجية.

يذكرأن، يسيطر ملف الانتخابات اللبنانية على اهتمامات الدولة حكومة ورئاسة، لم تحمله نتائجها من مفاتيح قد تعيد ترتيب أطراف اللعبة السياسية فى لبنان، والموعد المقرر أصبح مارس بدلا من مايو المقبل.

فقد أفادت مصادر معنية، وفق ما نقل موقع لبنان 24، إن اجتماعات مكثفة تجرى تحضيرا للانتخابات النيابية والبلدية، والاختيارية فى لبنان، وخاصة أن موعدها تقرر تقديمه من مايو إلى مارس وتحديدا فى السابع والعشرين .

وفى إطار تلك الاستعدادات، استعرض الرئيس ميشال عون مع وزير الداخلية، الأوضاع الأمنية في البلاد، والتحضيرات التى تقوم بها الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، إضافة الى شؤون تتعلق بعمل المديريات التابعة للوزارة.

ومن جانبه قال وزير الداخلية اللبناني والبلديات القاضي بسام مولوي، عقب لقاء جمعه، بالرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إنه لا مانع من إجراءالانتخابات النيابية قبل موعدها المحدد، وأنهم مستعدون بكافةالتجهيزات لإجرائها مع الحفاظ على أمن البلاد . وفق" لبنان 24".

وفي ملف الانتخابات واقتراع المغتربين، قال البطريرك الماروني بلبنان مار بشارة بطرس الراعي: "في دولٍ كثيرة يُشارك المواطنون المنتشرون بالانتخابات ويبقى للمجلس النيابي تنظيم القانون من أجل أن يمارس شعبنا المنتشر حقّه الانتخابي".