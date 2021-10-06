شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة نوعية.. مرور حوالي 19 ألف سيارة في الساعة من خلال نظام «أنفاق الدرعية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمهيداً لتحقيق التطور المستقبلي المنشود، حققت هيئة تطوير بوابة الدرعية قفزة نوعية اليوم، بانتهائها من تحويل مسار الطريق الدائري الغربي.

وبحسب الاقتصادية، فقد نجحت الهيئة بعد 63 يوما فقط من جهود البناء المتسارعة في تحويل مسار ثلاثة كيلومترات من الطريق السريع المكون من ثمانية حارات.

وفي التفاصيل فإنه من المتوقع مرور ما بين 16 إلى 19 ألف سيارة في الساعة من خلال نظام الأنفاق.

وقال رئيس شركة الدرعية للتطوير جوناثان تيمز إنه بمجرد الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع المهم سيتم الشروع في إنشاء شبكة الأنفاق المعقدة للمشروع تحت الأرض وأيضاً الطوابق السفلية لمواقف السيارات.

بينما وصف الرئيس التنفيذي لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو مشروع الدرعية من بين المشاريع العملاقة التي يتم إنشاؤها داخل مجتمع حيوي يعج بالحركة والأعمال.

يذكر أن هيئة تطوير بوابة الدرعية، تتبنى في جميع مشاريعها التطويرية نمط حياةٍ مستدام؛ كونها عاصمة الدولة السعودية الأولى ومهد ملوك وأبطال الأمة.

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