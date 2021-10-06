شكرا لقرائتكم خبر عن تنويه عاجل من المرور بشأن إغلاق طريق لمدة يومين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نوهت إدارة مرور منطقة المدينة المنورة وبالتنسيق مع أمانة المنطقة، بأنه سيتم إغلاق جزئي لطريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز لمدة يومين ابتداءً من فجر يوم الجمعة ٢ ربيع الأول ١٤٤٣هـ، وذلك لتنفيذ أعمال المشروع.

وأهابت “المرور” بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة طيلة مدة الإغلاق.

واليوم حذرت الإدارة العامة للمرور، من مخالفات عبور المشاة التي تستوجب تطبيق العقوبة النظامية على المخالفين.

وفي إطار جهودها لحماية المشاة من الحوادث المرورية، شددت إدارة المرور على أن عبور المشاة للطرق السريعة يعد مخالفة وفقاً لجدول المخالفات رقم 5 باللائحة التنفيذية، إذ يُعاقب مرتكبها بغرامة مالية تتراوح بين 1000 إلى 2000 ريال.

كما حذرت من ارتكاب 3 مخالفات تستوجب الغرامة، وهي: عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم التقيد بإشارات المرور الضوئية، وتجاهل إعطاء الأولوية للمسارات المخصصة أثناء عبور الطريق، موضحة أن هذه المخالفات تستوجب تغريم فاعلها بما يتراوح بين 100 إلى 150 ريالاً.