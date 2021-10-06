شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض بالنيابة يؤدي صلاة الميت على «بداح الفغم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة عقب صلاة العشاء اليوم صلاة الميت على بداح بن عبدالله الفغم – رحمه الله -، وذلك بجامع الراجحي بالرياض.

وأدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، ومعالي المستشار في الديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، وعدد من المسؤولين وجمع من المواطنين.

وقدم سموه العزاء والمواساة لذوي الفقيد، سائلاً الله سبحانه أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

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