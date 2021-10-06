شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فرنسا.. السلطات الصحية توصي بجرعة لقاح ثالثة للأطقم الطبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 6 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

قالت السلطات الصحية الفرنسية، اليوم الأربعاء، إنها توصي بجرعة ثالثة من لقاح كورونا للأطقم الطبية وعاملي النقل الطبي، فضلا عن الأشخاص المخالطين لضعيفي المناعة.



وجاءت هذه التوصيات في بيان صادر اليوم عن "الهيئة العليا للصحة" في فرنسا.

وكانت وزارة الصحة الإسبانية وافقت أمس الثلاثاء على إعطاء جرعة ثالثة معززة من لقاحي "فايزر" و"موديرنا" اللذين يعتمد تصنيعهما على نفس تكنولوجيا مرسال الحمض النووي الريبوزي "آر.إن.إيه"، لمن تزيد أعمارهم عن السبعين عاما.