التحالف بقيادة السعودية يعلن تدمير 3 زوارق مفخخة في محافظة الحديدة اليمنية

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وأشارت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن التحالف أعلن "استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق في اللحية بالحديدة"، وأنه تم "تدمير ثلاثة زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة".

وذكرت الوكالة أن "جهود التحالف أسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجارة العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر".

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.