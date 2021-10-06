شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن تطعيم حوالى 4 ملايين شخص ضد فيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة التونسية، أن عدد الأشخاص الذين استكملوا تلقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد قد قارب عتبة 4 ملايين شخص، ليبلغ عددهم الإجمالي 3956254 شخصا، منهم 3108691 تلقوا جرعتين و357738 تلقوا لقاحا مكونا من جرعة واحدة، و489825 تلقوا جرعة واحدة بعد إصابتهم سابقا بفيروس "كورونا".

وجددت الوزارة دعوتها، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، كافة المواطنين الراغبين في تلقي اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" إلى التسجيل الإلكتروني، لافتة إلى أن المسجلين حاليا بلغ عددهم 6402941 شخصا.