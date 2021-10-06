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مسيرة بشارع خاتم المرسلين بالجيزة احتفالا بانتصارات أكتوبر.. فيديو

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القاهرة - سامية سيد - نظمت محافظة الجيزة منذ قليل، مسيرة شبابية بشارع خاتم المرسلين بمشاركة عدد كبير من الشباب، حيث ارتدى الشباب زى موحد رافعين الأعلام المصرية، بحضور نائب محافظ القاهرة إبراهيم الشهابى، ووكيل وزارة الشباب والرياضة

وشهدت المسيرة إذاعة الأغانى الوطنية، كما تم توزيع الورود والقاء البالونات من شرفات المنازل، احتفالاً بذكرى إنتصارات أكتوبر.

ونظمت محافظة الجيزة ، اليوم، إحتفالية كبري بمناسبة الذكري 48 لإنتصارات أكتوبر المجيدة حيث شارك اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الشباب في فعاليات تحية العلم والسلام الجمهوري بديوان عام المحافظة بهدف تنمية ورفع روح الولاء والانتماء للوطن .

كما قام محافظ الجيزة بمشاركة الشباب في توزيع الأعلام والورود علي المواطنين بالشوارع وتقديم التهنئة للمواطنين بمناسبه ذكري أكتوبر المجيدة .

واطلقت محافظ الجيزة مبادرة إزرع شجرة من مركز شباب السلام بحضور أسر الشهداء بهدف زرع شجرة مثمرة داخل مراكز الشباب تعظيمآ لروح الشهداء وما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن .

وتضمن البرنامج الإحتفالي الذي نظمته محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة إنطلاق مسيرة شبابية بداية من شارع خاتم المرسلين بتقاطعه مع ترعة الزمر وحتي الشركة الشرقية للدخان وتوزيع الأعلام وباقات الورد علي المواطنين بالميادين والشوارع بمشاركه 200 شاب وفتاه لتنمية القدرات البدنية وإعلاء قيمه في المجتمع.

كما ستنظم محافظة الجيزة مساء اليوم حفل ختام مهرجان الجيزة في نسخته الثالثة بمركز شباب السلام ويتخلل الحفل فقرات فنية وتكريم أسر الشهداء وتكريم الفائزين في المهرجان.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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