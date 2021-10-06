شكرا لقرائتكم خبر عن روما وواشنطن تؤكدان أهمية إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اللقاء الذي جرى بينهما في باريس، أهمية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها.

وأشار دي مايو في منشور على فيسبوك، اليوم الأربعاء، إلى أنه ناقش خلال اللقاء، كل ما يتعلق بليبيا باعتبارها "أولوية لإيطاليا"، قائلا "إذا فشلت الانتخابات في ليبيا، فهناك خطر كبير من اندلاع أعمال عنف جديدة وعدم استقرار، مع الآثار التي يمكن أن يكون لها أيضًا تداعيات على إيطاليا عبر تدفقات هجرة جديدة غير منضبطة".

يذكر أن مجلس النواب الليبي كان قد أقر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر 24 ديسمبر المقبل، وإجراء الانتخابات التشريعية بعد 30 يوما من الرئاسية.