شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق بالحديدة وتدمير 3 زوارق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية أنه تم تنفيذ عمليه استهداف موقع لتجميع وتفخيخ وإطلاق الزوارق المفخخة باللحيه بمحافظة الحديده. وأضاف أنه تم تدمير 3 زوارق مفخخة بالموقع تم تجهيزها لتنفيذ عمليات عدائية وهجمات وشيكة. وأشار التحالف إلى أن جهود التحالف اسهمت في حماية خطوط الملاحة والتجاره العالمية بمضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.

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