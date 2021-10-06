إعلام: المكون العسكري يضغط على حمدوك لحل الحكومة السودانية

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر موقع "السوداني" أن مجلس الوزراء شكل لجنة برئاسة حمدوك، وعضوية عدد من الوزراء للقاء المكون العسكري بهدف حل الأزمة.

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ونقل الموقع عن مصادر أن المكون العسكري رفض لقاء اللجنة يوم أمس، وطلب لقاء حمدوك وحده قبل أي عقد لقاء مع أي وزير.

وأوضحت المصادر أن المكون العسكري مارس ضغوطا بالغة على رئيس الوزراء حتى يحل الحكومة، استجابة لمطلب ناظر الهدندوة محمد الأمين ترِك، بتشكيل حكومة جديدة يستبعد فيها عناصر وصفها المكون العسكري "بالمخربة".

وخص من بين هؤلاء الوزراء، وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف.

وكشفت المصادر أن المكون العسكري، سيدخل بعد قليل في اجتماع، مع اللجنة الوزارية، بعد أن رفض عقد لقاء معها يوم أمس الثلاثاء.