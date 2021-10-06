لابيد يكشف عن إجراء إسرائيل اتصالات مع دول شرق أوسطية للتطبيع معها

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / POOL

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن تصريحات لابيد جاءت أثناء مشاركته في المؤتمر السنوي للاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية، والتي أكد خلالها إجراء بلاده اتصالات مع دول في الشرق الأوسط لتوقيع اتفاقات تطبيع جديدة.

وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أنه لن يذكر أسماء تلك الدول، بدعوى أن هذا الإعلان يمكن أن يضر بالعملية كلها، مؤكدا أن إسرائيل تعمل مع أمريكا والإمارات والبحرين والمغرب بهدف توسيع عملية التطبيع في المنطقة.

وتابع: "هذا لا يعني أننا نتجاهل إلى الأبد القضية الفلسطينية التي يتعين علينا العمل عليها أيضا. سيتعين علينا دائما أن نراقب كل من غزة وحزب الله في الشمال".

والأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إن دولا أخرى عربية وإسلامية سوف تنضم إلى اتفاقيات السلام مع بلاده، مؤكدا أن "الاتفاقيات الإبراهيمية مهمة جدا من وجهة نظر إسرائيل" وذلك في كلمة أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

والعام الماضي وقعت إسرائيل اتفاقات تطبيع مع كل من الإمارات والبحرين والسودان والمغرب برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

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