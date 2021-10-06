إسرائيل: انتصرنا في أكتوبر

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأربعاء، الموافق السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2021، بمناسبة الذكرى الـ48 لحرب أكتوبر بين مصر وسوريا من جانب وإسرائيل من جانب آخر.

وزعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه في مثل هذا اليوم، في حرب أكتوبر، هاجم الجيشان المصري والسوري قواته العسكرية، لكنهما حققا بعض الإنجازات الميدانية في المراحل الأولى من تلك الحرب، مدعيا أن الجيش الإسرائيلي عاد ليأخذ زمام الأمور، محققا نصرا عسكريا واضحا على الجيشين المصري والسوري.

واستطرد أفيخاي أدرعي بتغريدة جديدة، ذكر من خلالها أن حرب أكتوبر، أو "يوم كيبور" كما يطلق عليها الإسرائيليون، قد بدأت بغتة، وتركت نتائج أكثر مفاجأة، بدعوى أن تلك الحرب فتحت أبواب السلام بين بعض الدول العربية وبلاده، وحولت العدو إلى صديق وشريك أساسي في صنع السلام.

ويشار إلى أن حرب أكتوبر، بدأت في السادس من الشهر نفسه للعام 1973، الموافق 10 رمضان 1393 هـ، بهجومين مفاجئين ومتزامنين للجيشين، المصري والسوري، على القوات الإسرائيلية، الجيش المصري في شبه جزيرة سيناء المحتلة، والجيش السوري في هضبة الجولان المحتلة، وانتهت باستعادة سيناء.

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