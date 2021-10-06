محافظ الزلفي يلتقي مدير مكتب البيئة والمياه والزراعة الجديد

الكويت - هبة التوبجي - ألتقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي بمكتبه في ديوان المحافظة اليوم مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالمحسن بن أحمد السلمان بمناسبة تكليفه مؤخرا حيث هنأه بثقة المسئولين متنمياً له النجاح والتوفيق في أداء عمله وحثه على بذل المزيد في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بالبيئة والمياه والزراعة بالمحافظة

بدوره أعرب السلمان عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي معتبرا توجيهاته السديدة عوناً له بعد الله في أداء عمله سائلا المولى التوفيق وأن يكون عند حسن ظن المسئولين الذين أولوه هذه الثقة

ويعد عبدالمحسن السلمان من الكفاءات الإكاديمية والإدارية المشهود لها بالكفاءة والتميز طوال تسلمه العديد من الأعمال خلال تجربته الممتدة بمكتب الزلفي أخرها نائبا لمدير عام مكتب البيئة والمياه والزراعة حتى صدور قرار تعيينه مديرا له مؤخرا